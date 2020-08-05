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Merkez Bankası, enflasyonun yükseliş sebeplerini açıkladı

05.08.2020 - 10:34 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası, enflasyonun yükseliş sebeplerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası tüketici fiyatlarına ilişkin aylık raporunda, "Çekirdek göstergelerinin yıllık enflasyonu azalırken, eğilimleri yükseldi" şeklinde belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayında aylık yüzde 0.58 artan ve yıllık olarak 0.86 puan gerileyerek yüzde 11.76 olan tüketici fiyatlarına ilişkin aylık raporunda şunları belirtti:

*Enerji fiyatları uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak artışını sürdürürken, gıda yıllık enflasyonu sınırlı bir düşüş kaydetti

*Temel mal grubu yıllık enflasyonu bir önceki yılın aynı ayındaki vergi ayarlamalarının oluşturduğu baz etkisiyle geriledi, hizmet enflasyonu ise yatay seyretti

*Bu görünüm altında B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu azalırken, eğilimleri yükseldi

*Temmuz ayında üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu artarken ana eğilimi yavaşladı


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