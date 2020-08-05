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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 5 Ağustos güncel döviz fiyatları

05.08.2020 - 10:50 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 5 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.04 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.38 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.97 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 6.95 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 6.8794 TL seviyesini, en yüksek ise 7.0550 TL seviyesini görürken; saat 17.02 itibarıyla 7.0430 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.3997 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.3885 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.2730 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.85 oranında düşüşle 92.59 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1893 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.03 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.95 seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Londra swap piyasalarındaki Türk lirası faizlerinde dün artan oynaklığın daha önce de zaman zaman yaşandığını ve çok kısa süreli dalgalanmalar olarak kaldığını anımsatan analistler, düşük hacimli bu tür dalgalanmaların fiyatlamalar üzerindeki etkisinin kalıcı olmadığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar kurunda 6.90-7.00 TL bandının izleneceğini kaydetti.


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