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Petrol fiyatları yükseldi

05.08.2020 - 10:13
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,45 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,34 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 44,45 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,73 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının, küresel ekonomik büyüme ve ABD'deki akaryakıt talebindeki artış beklentilerini olumsuz etkilemesi, ham petrol fiyatları üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor.

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Ayrıca ABD'nin ham petrol stoklarındaki sert düşüşler, fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 44,50 ile 44,55 dolar aralığının direnç, 44,35 ile 44,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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