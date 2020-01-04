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Merkez 20 Ocak’ta olağanüstü toplanıyor

04.01.2020 - 18:49
Merkez 20 Ocak’ta olağanüstü toplanıyor | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Genel Kurulu, kâr dağıtımını yapmak için 20 Ocak tarihinde olağanüstü toplanacak.

Genel kurul, 2019 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılmasına karar verilmesi gündemiyle toplanacak. Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulamasına başlayacak. Mevduat/katılım fonlarında ters dolarizasyon sürecini desteklemek amacıyla, MB nezdindeki zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında komisyon uygulanmasına karar verildi. Buna göre ABD doları olarak tutulan döviz tutarlarının ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık 0,025 (binde 25) oranında komisyon alınması kararlaştırıldı.

Euro ve ABD doları olarak tutulan döviz tutarlarının ABD doları dışındaki dövizler cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık 0,0025 (onbinde 25) oranında komisyon uygulanmasına karar verildi. Söz konusu uygulama, tesisi 10 Ocak 2020’de başlayacak olan 27 Aralık 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.


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