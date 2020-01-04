Kripto paralara SPK denetimi | Ekonomi Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıklara karşı gözetim, denetim ve düzenleme için harekete geçtiği öğrenildi. Türklerin dünya kripto varlık piyasalarına olan ilgide ilk sıralarda olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye’de yaklaşık 1 milyon yatırımcısının olduğu tahmin edilen kripto varlıklara karşı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yakından gözetim, denetim ve düzenleme için harekete geçiyor. 2017 yılında Bitcoin başta olmak üzere kripto varlık değerlerinde yaşanan hızlı yükseliş ile dünyanın gündemine oturan finansal varlıkları Türk yatırımcıları da hızlı benimsemişti.

Yaklaşık 1 milyon kişinin bu alanda yatırımcı olmasıyla da Türklerin dünya kripto varlık piyasalarına olan ilgide ilk sıralarda olduğu tahmin ediliyor. Ancak kripto varlıklara ilişkin Türkiye’de herhangi bir yasal altyapı ve düzenleme bulunmuyor. Bu durum ise yatırımcıların önemli mağduriyetler yaşaması riskini beraberinde getiriyor. Edinilen bilgiye göre kamu otoriteleri bu konuda endişelerini dile getirip SPK’nın denetim ve düzenleme yapmasını istedi. Kamu otoritelerinden gelen talep üzerine Sermaye Piyasası Kurumu’nun (SPK) yeni yıl ile birlikte çalışmalarına hızla başladığı öğrenildi.

İNCELEME VE DÜZENLEME

Konuya yakın kaynaktan edinilen bilgiye göre blok-zincir tabanlı dağıtık hesap defteri ve yapay zeka gibi sermaye piyasalarında ve ödemeler sisteminde yenilikçi fırsatlar sunan teknolojilerin İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) ana temalarından biri olacak. Ancak Bitcoin ve benzeri kripto birimlerinde yatırımcı haklarının net olarak belirgin olamaması ve yatırımcı haklarını koruyacak bir otoritenin, yasal düzenlemenin olmayışının da kamu otoritesini endişelendirdiği belirtildi.

Bunun en önemli sebebi geniş kitlelere ulaşan bu varlıkların manipulatif amaçlarla kullanılabilmesi ve herhangi bir içsel değerlerinin bulunmaması olarak gösterildi. Risklerin biriktiğini belirten kaynak, bunun önüne geçmek ve olası mağduriyetleri engellemek üzere kripto varlıklara ve aracılık edenlere yönelik inceleme ve düzenleme yapılmasına karar verildiğini belirtti. Yetkili, her an sistemik önemi olan ülkeler ve pazarların otoriteleri tarafından ani düzenleme ile bunların yasaklanarak tamamen değersiz kalabilecek vasıflar taşımaları gibi nedenlerle kamu otoritelerinin endişe duyduğunu aktardı.

BİRÇOK ÜLKE BAŞLADI

Kripto varlıkların bilinirliği ve işlem hacmi son yıllarda çok fazla arttı. Ancak bu gelişime rağmen hala Avrupa Birliği ülkelerinin de aralarında bulunduğu birçok ülkede kripto varlıklara ilişkin hukuki bir alt yapı bulunmuyor. Birçok ülke kripto varlıklardaki bu yasal boşluğu ortadan kaldırmak üzere çalışmalara başladı. Kripto varlıkların tam ne olduğu, nasıl vergilendirileceği, nasıl izlenip denetleneceği, bu varlıklarda işlem yapanların haklarının nasıl korunacağı gibi konular bu çalışmaların eksenini oluşturuyor.

Düzenleme çalışmaları sürerken kripto varlıklara ilişkin denetimleri sıkılaştıran ülkeler de var. Bunlardan biri de Çin. Çin 2017 yılından bu yana denetimleri arttırdı. Japonya ise Asya’nın en büyük kripto varlık merkezi olma hedefi doğrultusunda hamlelerini sürdürüyor. 2017 yılında Bitcoin’i yasal ödeme sistemi olarak tanıyan Japon Finansal Hizmetler Dairesi, standartlarına uyan kripto varlık borsalarını da tanıma kararı almıştı.

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