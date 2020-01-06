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Hazine bu hafta değişim ihalelerine başlayacak

06.01.2020 - 08:36 | Son Güncelleme :
Hazine bu hafta değişim ihalelerine başlayacak | Piyasa Haberleri

Hazine, bu hafta değişim ihalelerine başlayacağını ve yarın 3 değişim ihalesi gerçekleştireceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hafta itibarıyla yoğun itfa dönemlerinde yeni borçlanma yerine tahvil takası anlamına gelen değişim (switch) ihalelerine başlayacağını, bu kapsamda yarın 3 ihale gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ocak ayı borçlanma programında değişim ihalelerine başlanmasının planlandığı hatırlatırlarak, "Bu kapsamda, 07 Ocak tarihinde, 08 Ocak 2020 valörlü olmak üzere 05 Şubat 2020, 11 Mart 2020 ve 1 Nisan 2020 itfa tarihli senetlere ilişkin değişim ihaleleri yapılacaktır" denildi.

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Hazine açıklamasına göre her üç geri alım karşılığında da 7 Temmuz 2027 itfalı senet ihraç edilecek.

Yatırımcılar ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacaklar. Çoklu fiyat ihale yöntemi uygulanacak ve Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak.

Reuters'da geçen yıl 24 Eylül'de yayımlanan bir haberde Hazine'nin belli dönemlerde yoğunlaşan itfalarında oluşacak sıkışmayı kısa vadeli bir tahvilin uzun vadeli bir tahvil ile değiştirilmesi anlamına gelen "switch" ihalelerine Ocak ayında başlayabileceği belirtilmişti.


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