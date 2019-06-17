Mercedes-Benz Türk ve Vestel'e teşvik belgesi | Ekonomi Haberleri

Mercedes-Benz Türk ve Vestel'e toplam 4.2 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.

Mercedes-Benz Türk AŞ'ye şehirlerarası otobüs üretimi için 1.18 milyar TL, Vestel Beyaz Eşya AŞ'ye ev aletleri üretimi için 3.06 milyar TL sabit yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. Resmi Gazete'nin 16 Haziran tarihli sayısında yayımlanan ve Ocak-Mart arasında düzenlenen teşvik belgelerinin listesini içeren tebliğe göre, bu süre içinde sabit yatırım tutarı 1 milyar TL üzerinde sekiz kurum ve kuruluşa yatırım teşvik belgesi verildi.

Listeye göre, Vestel Beyaz Eşya AŞ'ye 3.06 milyar TL yatırım tutarlı BYS ev aletleri üretimi, Mercedes Benz Türk AŞ'ye 1.18 milyar TL yatırım tutarlı şehirlerarası otobüs üretimi, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'ye 1.03 milyar TL yatırım tutarlı elektrik enerjisi üretim ve dağıtımı, Türpag Madencilik AŞ'ye 1.64 milyar TL yatırım tutarlı altın üretimi, Stern Ingredents Turkey AŞ'ye 1.29 milyar TL yatırım tutarlı gıda katkı maddesi hazırlanması ve paketlenmesi yatırımları için teşvik belgesi düzenlendi.

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Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne biri metro ile şehir içi yolcu taşımacılığı çerçevesinde demiryolu taşımacılığı yatırımı için 1.5 milyar TL, diğeri de metal olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirilmesi çerçevesinde geri kazanım yatırımı için 1.16 milyar TL yatırım tutarlı iki yatırım teşvik belgesi verildi. Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne de genel kamu hizmetleri çerçevesinde içme suyu dağıtımı yatırımı için 1.61 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi düzenlendi.

Liste kapsamında ayrıca, Anadolu Deniz AŞ'ye gemi yapımı ve onarımı çerçevesinde bir adet savaş gemisi yapımı için 300 milyon lira tutarlı teşvik belgesi verildi.

Ocak-Mart aylarını kapsayan dönem içinde toplam 1,101 kurum ve kuruluşa 28.7 milyar TL sabit yatırım tutarlı belge düzenlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 46,753 kişilik istihdam öngörülüyor.

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