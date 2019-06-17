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Piyasalar bu hafta merkez bankalarını takip edecek

17.06.2019 - 09:48 | Son Güncelleme :
Piyasalar bu hafta merkez bankalarını takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, geçen haftayı karışık bir görünümle tamamlamasının ardından bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının ise perşembe günü açıklanacak faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarına ilişkin gündem de takip ediliyor.

Gelişmiş ülke merkez banklarının bu ayki toplantısında faiz değişikliği yapması beklenmezken, Fed'in beklentiler paralelinde gelecek aylarda faiz indirimleri yapıp yapmayacağına ilişkin iletişimin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Fed'in temmuz ayı toplantısında faiz indirimine gideceği beklentisi yüzde 80, eylül toplantısına ilişkin faiz indirim tahmini ise yüzde 90'ın üzerinde bulunuyor..

Analistler, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerindeki düşüş eğiliminin Fed'in elini faiz indirimi konusunda rahatlattığını, buna karşın makroekonomik verilerin bir bütün olarak faiz indirimini gerekli kılacak sinyali vermediğini söyledi. Çarşamba günü açıklanacak faiz kararı metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinde temmuz ve sonrasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, piyasalarda sert dalgalanmaların görülebileceğine dikkati çekti.

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ABD'de cuma günü açıklanan sanayi üretim ve kapasite kullanım oranı verilerinin beklentilerin üzerine çıkmasına karşın pay piyasalarında düşüşler görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, bu hafta perşembe günkü toplantıda İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz değişikliğine gitmesi beklenmiyor. Analistler, Brexit kördüğümü ve İngiltere'deki siyasi belirsizlik nedeniyle BoE'nin bekleme modunda kalacağı öngörüsünde bulunuyor.

Geçen haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 düşüşle 1,1208'e geriledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,60, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Asya tarafında, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) perşembe günü açıklanacak kararları öncesi yeni haftaya alıcılı başlayan borsada, Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 yükseliş kaydetti. Çin'de ekonomi yönetiminin şirketleri desteklemeye devam edeceğine ilişkin haberlerle Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde 5,88 seviyesinde seyreden dolar/TL, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin notunu indirmesinin ardından yükselişe geçerek 5,90-5,92 bandında dengelendi. Cuma günü açıklanan cari açık verisinin son 15 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,32 değer kazanan BIST 100 endeksi haftayı 90.787 puandan tamamladı.

Bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Suriye ve Doğu Akdeniz'e ilişkin haberlerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı konut satışları 
10.00 Türkiye, mart ayı iş gücü istatistikleri 
15.30 ABD, haziran ayı New York Fed imalat endeksi 


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