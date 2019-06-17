Tur satın alan 450 kişi sigortadan parasını alamadı | Ekonomi Haberleri

Ben demiştim demekten hiç hoşlanmıyorum ama demiştim.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı...

13 Mayıs’ta, yine bu köşede, ‘Erken rezervasyon yaptıran 3 milyon turist sigortalandı mı?’ başlıklı yazımda, zorunlu paket tur sigortasını gündeme getirip, uyarmıştım. Kısaca, seyahat acentasının, iflasından tutun da beş yıldızlı otel deyip üç yıldızlıda konaklatmaya, uçak deyip otobüsle seyahat ettirmeye kadar taahhüt ettiği tüm hizmetleri yerine getirememesini kapsayan; yasa ile tur şirketlerinin yaptırması zorunlu olan paket tur sigortasını büyük şirketlerin dışındakilerin yaptırmadıklarını yazmıştım. Bazılarının da adet yerini bulsun diye düşük teminatlı sigorta yaptırdığına değinip, umarım bu yaz sorun yaşanmaz diye de uyarmıştım.

ESİLA TUR MAĞDURLARI NE YAPACAK?

Demeye kalmadı, Esila Tur olayı patladı. Geçen hafta Hürriyet Ekonomi Servisinden Burak Coşan ‘450 kişiye tatil şoku’ haberi ile konuyu gündeme getirdi. Alıntı yaparak, özetleyeyim. Geçen bayramda Esila Tur’dan tur alanlar –ki, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne yapılan şikayetten bu kişilerin sayısının 95 kişi olduğu anlaşılıyor- havalimanına gittiklerinde uçak biletlerinin alınmadığını, otel rezervasyonlarının da yapılmadığını öğreniyor. Burak arkadaşımız, mağdurlarla ve tur şirketinin sahibi ile görüşmüş. Mağdurlar, turun iptalini öğrendikten sonra sigorta şirketine başvurduklarını belirterek; sigorta şirketinden, Esila Tur’dan 458 kişi için sigorta yapıldığı, ancak para ödenebilmesi için tur şirketinin iflas etmesi gerektiği, dolayısıyla para ödenemeyeceği cevabını almışlar. Tur şirketinin sahibi ise ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, mağdurlara paralarının ödeneceğini söylemiş.

Biraz araştırma yaptım, sigorta şirketi ile de görüştüm. Esila Tur, bu yaz için 450 kişilik paket tur sigortası yaptırmış. Bu ne anlama geliyor? Tur şirketleri sigorta yaptırırken sattığı paket tur sayısını sigorta şirketine bildiriyor, sigorta şirketi de o sayı kadar teminat veriyor. Tur şirketi bin kişilik de tur satmış olabilir ama sigorta maliyeti düşük olsun diye az sayı bildirebilir ki, bazıları bunu yapıyor. Esila Tur olayında da bu yapılmış olabilir. Daha açık bir anlatımla bu olayda daha kaç kişinin mağdur olacağı belli değil. O yüzden diyorum ki, vatandaş, paket tur satın alırken mutlaka poliçesini de istesin. Zaten tur şirketi turu satarken kanunen poliçeyi de verme zorunda.

SİGORTA NEDEN ÖDEME YAPMIYOR?

Peki, Esila Tur mağdurları, sigorta şirketine başvurup da neden olumlu cevap alamamış? Çünkü tur şirketi maliyetten kaçmak için taahhütlerini de kapsayan bir sigorta yaptırmamış, sadece iflasına karşı sigorta teminatı almış. Yani, tur şirketi iflas ederse sigorta devreye girip mağdurlara para ödeyecek. Hal böyle olunca da hukuki bir süreç başlayacak ve bunun sonunda sigorta şirketi para ödeyip ödemeyeceğine karar verecek. Eğer ortada iflas durumu varsa ve buna da yargı karar verirse sigorta şirketi mağdurların zararını karşılayacak. Ama iflas yoksa sigorta diğer teminatları kapsamadığından mağdur olan ve bundan sonra mağdur olacaklar sigortadan para alamayacak. Belirteyim, paket tur sigortasının kanunen iflas da dahil tüm taahhütlere karşı yapılması gerekiyor.

Esila Tur olayı başlangıç; daha sezon açılmadı. Açıkça söyleyeyim, bu olaylar turizm sektörüne ve tur şirketlerine zarar veriyor. Kanunen zorunlu olan paket tur sigortasının işlevsel hale gelmesi sigortacıların değil tur şirketlerinin yararına bir konu ve bu işin peşinde koşması gereken de tur şirketleri.