Memura ilk teklif 14 Ağustos'ta verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, canlı yayında memurun zam pazarlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Sarıeroğlu, kamunun zam teklifini 14 Ağustos günü açıklayacaklarını açıkladı.

Memur ve memur emeklileri için zam pazarlığı başladı. Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, başkanlık etti. Sarıeroğlu, memur zammı için 14 Ağustos'ta tekliflerini sunacaklarını söyledi.

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Bakan Sarıeroğlu toplantı öncesi yaptığı açıklamada ise şu mesajıları vermişti:

*2002 yılında yüzde 47 olan, kamu çalışanlarının sendikalaşması yüzde 70 seviyesine ulaştı.

*Burada karşılıklı olarak heyetler şeklinde masanın farklı taraflarında olsak da rakip değil aynı gemideyiz.

*Burası aynı zamanda kamu çalışanlarının birbirlerini daha iyi anladığı bir empati platformudur.

*Sonuçta kamu çalışanlarının sorunları birer birer gideriliyor.

*5 milyonu aşkın kamu çalışanı ve emeklilerinin taleplerini, beklentilerini, sorunlarını göz ardı edemeyiz.

*Bunu yaparken dünya ekonomisini ve Türkiye’yi de göz önünde bulundurmayız."

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