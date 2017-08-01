Akaryakıta 22 kuruş zam

Otogazın litre fiyatında 22 kuruşluk zam yapıldı.

Petrol Üreticileri İşverenler Sendikası (PÜİS) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, otogazın litre satış fiyatına 22 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Daha önce PÜİS otogazın litre satış fiyatına 2 Ağustos tarihinden itibaren 20 kuruş zam yapılmasının beklendiğini duyurmuştu. PÜİS'in en son açıklamasında otogazın litre satış fiyatına yapılacak zammın 22 kuruş olduğunu bildirdi.

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İHA'nın haberine göre; zammın ardından otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 2,74 liradan 2,96 liraya, Ankara ve İzmir'de 2,69 liradan 2,91 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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