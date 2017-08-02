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Yapı Kredi'nin kârı beklentileri aştı

02.08.2017 - 08:22

Yapı Kredi'nin ikinci çeyrek net kârı yüzde 5.2 artışla 891.9 milyon TL oldu, beklentileri aştı.

Yapı Kredi ( YKBNK ) bankasının net kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.2 artışla 891.9 milyon liraya çıkarak beklentileri aştı. Reuters anketine katılan uzmanlar bankanın ortalama 847 milyon lira net kâr açıklamasını bekliyorlardı.

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Yapı Kredi'nin kredi ve alacakları, dün KAP'a açıkladığı konsolide olmayan bilançosuna göre ikinci çeyrek sonu itibariyle geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 5 artarak 181.2 milyar lira oldu. 


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