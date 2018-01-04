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Mehmet Şimşek'ten Cenk Tosun açıklaması

04.01.2018 - 12:06

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun’un Everton’a transferine ilişkin bir değerlendirme de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten açıklama geldi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, söz konusu transferin Türkiye’nin cari açığına olumlu katkı yapacağını belirtti. Şimşek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

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Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş’ı tebrik ederim

Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim.

80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli...”

Cenk Tosun’un TL karşılığı 137,4 milyon TL olan 27 milyon sterline İngiliz kulübü Everton’a transfer edildiği açıklanmıştı.


Etiketler

  • Cari açık
  • Mehmet Şimşek
  • Cenk Tosun
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