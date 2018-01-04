‹ Önceki Haber Mehmet Şimşek'ten Cenk Tosun açıklaması Mehmet Şimşek'ten Cenk Tosun açıklaması Sonraki Haber › Booking.com Türkiye'ye geri dönüyor Booking.com Türkiye'ye geri dönüyor

Vestel ve P&G’den Türkiye’de bir ilk

04.01.2018 - 12:04

Vestel ve P&G, çamaşır makineleri için ‘tek tuşla deterjan siparişi’ veren ‘Kolay Gelsin’ teknolojisini Türkiye’de hayata geçiriyor. Makine, üzerine eklenecek dijital butona basıldığında, mobil uygulama üzerinden deterjan siparişini otomatik olarak verecek. Projenin ikinci aşaması ise otomatik dozaj sistemli Vestel çamaşır makineleri üzerine olacak. Deterjan seviyesi belli bir sınırın altına indiğinde deterjan siparişini kendi verecek olan makineler 2018’in ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak.

Yeni nesil perakendecilik anlayışıyla nesnelerin interneti (IoT) üzerine çalışan Vestel, otomatik deterjan siparişi veren çamaşır makinesi ile ülkemizde akıllı ev konseptinin gelişimi için yeni bir adım attı. P&G işbirliğiyle Vestel çamaşır makinelerine entegre edilecek deterjan butonu, mobil uygulama üzerinden deterjan siparişini otomatik olarak verecek. 2018’in ilk çeyreğinde hayata geçecek proje ile birlikte, eve deterjan taşıma derdi bitecek.

2018 yılında 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi satın alan tüketicilere dijital deterjan sipariş butonu ‘Kolay Gelsin’, Vestel ve Ariel iş birliği ile sunulacak olup, butonun kurulumu Vestel yetkili servisleri tarafından yapılacak. Eş zamanlı olarak tüketicinin akıllı telefonuna yüklenecek uygulama ile tüketicinin adres, kredi kartı bilgileri ve deterjan seçeneği sisteme girilecek. Evdeki deterjan azaldığında, kullanıcı makine üzerindeki butona basarak, siparişini otomatik olarak verecek. Vestel bu projede P&G’nin çamaşır deterjanı pazarı lider markası Ariel ile ilerleyecek.

DETERJANI BİTEN MAKİNE SİPARİŞİ KENDİ VERECEK

2018’in ikinci çeyreğinde projenin ikinci aşaması hayata geçecek. Otomatik dozaj sistemli çamaşır makineleri, deterjan seviyesi belli bir sınırın altına indiğinde kendi deterjan siparişini verip ürünün eve teslim edilmesini sağlayacak.

Dijital deneyim fırsatlarına büyük önem verdiklerini söyleyen Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan; “Vestel olarak Türkiye’de bir ilke imza atıyor, yeni teknolojiler ile alışkanlıkları değiştirerek yepyeni bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Sektör olarak müşteri odaklı perakende çağındayız. Amacımız hem tüketicilerin günlük yaşamını kolaylaştırmak hem de ürün deneyimini dijitalleştirerek teknoloji dünyasına katkı sağlamak. Bu iş birliği ile Türkiye’nin dijital ekosistemine de katkıda bulunacağız. 2020 yılında dünyada internet bağlantılı cihaz sayısının 50 milyara ulaşması bekleniyor. Bu nedenle tek tuşla deterjan siparişi ‘Kolay Gelsin’ uygulamasını ve bir sonraki adımda ‘otomatik dozaj sistemli çamaşır makineleri’ projesini çok önemsiyoruz. Türkiye’deki müşterilerimize daha dijital, daha kolay bir alışveriş deneyimi sunmak için çıktığımız bu yolda P&G’ye iş birlikleri ve değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Projeyle ilgili konuşan P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Yeniliklerin öncüsü P&G olarak inovasyon yaparken tüketicilerin hayatına daha çok dokunmayı ve yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Tüketicilerimizin ihtiyaç duydukları ile mümkün olanı bir araya getiriyor; fark yaratıyoruz. Türkiye’nin lider markalarından Vestel ile birlikte dijital sipariş butonunu Türkiye’ye getirmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.


Etiketler

  • Vestel
  • çamaşır makinesi
  • perakendecilik
  • P&G
‹ Önceki Haber Mehmet Şimşek'ten Cenk Tosun açıklaması Mehmet Şimşek'ten Cenk Tosun açıklaması Sonraki Haber › Booking.com Türkiye'ye geri dönüyor Booking.com Türkiye'ye geri dönüyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
995 TL        
BORSA
990 TL        
DOLAR
995 TL        
EURO
996 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.