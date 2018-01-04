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Halkbank'tan 'jüri kararı' sonrası açıklama

04.01.2018 - 11:18 | Son Güncelleme : 04.01.2018 - 13:24

Halkbank, ABD'de görülen davada 5 maddede suçlu olmakla itham edilen Mehmet Hakan Atilla'ya ilişkin jüri kararı sonrası ilk açıklamayı yaptı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: 

Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Hakan Atilla hakkında, ABD'de görülmekte olan davanın ilk yargılama safhasında, kendisine atfedilen suçların bir kısmı için Mahkeme Jürisi tarafından suçlu olduğu yönünde karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte, verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır.

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BANKAYA İLİŞKİN ALINAN BİR KARAR YOK   

Bahse konu davada Bankamız taraf olmadığı gibi Mahkeme tarafından Bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır.

Genel Müdür Yardımcımız hakkındaki Mahkeme Jürisi kararına dayanılarak, henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanununun "İtibarın Korunması" başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz.

TÜM İŞLEMLER AÇIK VE ŞEFFAF

Bankamız, tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman hassas bir şekilde uymakta olup uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır.

Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır. Bankamız, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirecektir.

Ülkemiz ekonomisine 80 yıldır hizmet sunan Bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

HİSSELER GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Halkbank yetkilisi Hakan Atilla'nın İran yaptırımlarının ihlali ile ilgili ABD'de kısmen sonuçlanan davada suçlu bulunmasının ardından banka hisseleri hafif düşüşle açılması sonrasında günün ilk yarısını yüzde 1,40 yükselişle tamamladı.

Halkbank hisseleri ise yüzde 0.37 düşüşle açılmasının ardından, 11.44 TL'ye yükseldikten sonra günün ilk yarısını yüzde 1,74 yükselişle tamamladı.


Etiketler

  • Halkbank
  • Mehmet Hakan Atilla
  • Jüri kararı
  • bankacılık hizmetleri
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