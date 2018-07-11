Mega projelerde yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılmasının ardından gözler, dünyaya örnek gösterilen mega projelere odaklandı.

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Kanal İstanbul'a, Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nden Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar projelerde süreçler yeni dönemde hızlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını alarak yemin etmesinin ardından açıklanan yeni kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine Cahit Turhan getirilmişti. Bakan Turhan'ın odaklanacağı konuların başında mega projeler yer alıyor.

AA'nın haberine göre; bu projelerden biri, ilk fazı 29 Ekim'de hizmete girecek İstanbul Yeni Havalimanı olacak. Havalimanında günlük 3 bin 500 uçağın iniş-kalkış yapması, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 73 milyar liralık ekonomik katkı, 225 bin kişiye istihdam, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi ve 62 kilometrelik güvenlik çemberi planlandı.

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Türkiye'yi, Batı Avrupa-Uzakdoğu bölgesinde önemli bir transfer merkezi haline getirecek dev proje, yaklaşık 10,2 milyar avroluk yatırım ve KDV dahil 22,2 milyar avro kira bedeliyle yapılıyor.

Yeni havalimanının tüm etapları tamamlandığında yolcu kapasitesi 150 milyona kadar çıkabilecek.

ÜÇ KATLI BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ PROJESİ

Dünyadaki ilk 3 katlı tünel niteliğindeki proje kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneliyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli birleştirilerek, tek tünelle geçiş sağlanacak. 9 farklı raylı sistem hattını entegre edecek proje tamamlandığında günde 6,5 milyon kişinin yolculuk gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Etüt proje çalışmaları devam eden projenin, yapım aşamasındaki finansmanı için kamu-özel iş birliği modelinin kullanılması planlanıyor.

KANAL İSTANBUL PROJESİ'NİN ÖMRÜ 100 YIL OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı ve kamuoyuna "çılgın proje" olarak yansıyan Kanal İstanbul Projesi, kentin Avrupa yakasında Karadeniz'i ve Marmara Denizi'ni birbirine bağlayacak.

Yaklaşık 45 kilometrelik Kanal İstanbul Projesi, bölgesinin ekonomik, sosyal, kentsel yapısını etkileyecek büyüklükte olacak.

Etüt proje ve danışmanlık hizmeti kapsamında kanalın güzergahı, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak belirlendi.

Jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik, ekolojik gibi çalışmaların yanı sıra navigasyon ve kanal içi trafik simülasyon uygulamaları, projenin ÇED süreçleri, yapım ve işletimine yönelik finansal model hazırlıkları sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip yapım ihalesine bu yıl çıkılması hedefleniyor.

Projenin, inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl sürmesi, asgari ekonomik ömrünün de 100 yıl olması planlanıyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU ÇALIŞMALARI

Yeni dönemde yapım sürecine odaklanılacak projelerden biri de Kuzey Marmara Otoyolu olacak.

Kınalı-Odayeri Kesimi Projesi ile 80 kilometre uzunluğundaki ve yaklaşık 1 milyar 198 milyon dolar maliyetli otoyolun yapım çalışmaları devam ediyor.

Projenin İstanbul Yeni Havalimanı'na hizmet verecek kesimleri, havalimanı açılmadan devreye girecek. Geriye kalan kesimler ise 2019'da tamamlanacak.

Otoyolun Kurtköy-Akyazı kesimi ise 170 kilometre uzunluğunda olacak. Toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar 998 milyon doları bulması beklenen bu kesimin yapımı da hızla devam ediyor.

Projenin tamamı 2019 yılında hizmete açılacak.

HALKALI-KAPIKULE HIZLI TREN PROJESİ'NİN İHALESİ YIL SONUNDA

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi, hızlı treni Avrupa ile buluşturacak. 230 kilometre uzunluğunda ve 3,2 milyar lira tutarındaki hattın ihalesine bu yılın sonunda çıkılacak. Projenin 2022'de tamamlanması öngörülüyor.

Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı Yeni Demiryolu güzergahındaki çalışmalar ise 124 kilometrelik alanda yapılacak. Maliyeti 9 milyar lirayı bulacak projenin ihalesinin bu yıl yapılması ve hattın 2023'te tamamlanması planlanıyor.

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