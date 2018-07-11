Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 11 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı gerilerken; gram altın 190,9 liradan, çeyrek altın ise 312 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 190,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün güne 191,5 lira seviyelerinden başlayan ve 192,2 liraya kadar yükselen gram altının fiyatı, hem dolar/TL hem de ons altın fiyatındaki gerilemenin etkisiyle düşüşe geçti ve günü yüzde 0,7'lik azalışla 190,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün ise en yüksek 191,5 ve en düşük 189,4 lirayı görürken, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 190,8 lira seviyelerinden işlem görüyor.

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ONS ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Altın fiyatları ABD'nin Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında ürüne ek gümrük vergisi getirme tehdidinin ardından doların yuan karşısnda yükselmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 1,250.90 dolara geriledi.

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