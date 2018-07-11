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"Odak noktasında kişiler değil ekonomi politikaları var"

11.07.2018 - 11:47
"Odak noktasında kişiler değil ekonomi politikaları var"

Moody’s, Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesinin odak noktasında kişilerin değil uygulanacak ekonomi politikalarının olduğunu bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten AA muhabirine yapılan açıklamada, “Moody’s’in haziran ayında duyurulan Türkiye’nin reytingine ilişkin yaptığı değerlendirmenin odağı kişiler değil, gelen hükümetin toplamda sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek politikaları uygulama ve kamunun mali gücünü koruma kapasitesidir” ifadesine yer verildi. 

Açıklamada, “Bu tür politikalar, ekonomideki güveni iyileştirmek ve Türkiye’nin geniş cari açığının zorunlu finansmanını sağlayabilme becerisini güvenceye almak ve dış geri ödeme gerekliliklerini karşılamak konusunda kilit rol oynayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

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Önümüzdeki dönemde politika eylemlerinin takip edileceğine işaret eden Moody’s’in açıklamasında, “Bu nedenle yeni hükümetin politika platformunu ortaya çıktıkça izleyeceğiz.” ifadesine yer verildi. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating’s’in Türkiye’nin kredi notuna ve not görünümüne ilişkin değerlendirmesini ise 13 Temmuz Cuma günü yapması bekleniyor. 


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