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Lagarde'den Avrupalı hükümetlere çağrı

04.09.2019 - 16:09
Lagarde'den Avrupalı hükümetlere çağrı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkan Adayı Lagarde, Avrupa ekonomilerinin büyümeyi desteklemek için mali teşvik kapasitelerini kullanması gerektiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Adayı Christine Lagarde, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu’nda konuştu. Lagarde, Euro Bölgesi'nin esas itibarıyla dış kaynaklı kısa vadeli risklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Fazla bir hareket alanı yok ama mali politika açısından, yüksek hızlı internet gibi alanlara ekonomiyi desteklemek için harcama yapacak hareket alanı mevcut” ifadesini kullandı.

Avrupa ekonomisinin canlandırılması için üye ülkelere görev düştüğüne işaret eden Lagarde, “Euro Bölgesi’ndeki ülkelerin büyük çoğunluğunun kendileri için uygun olan mali alanı kullanma kapasiteleri bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Lagarde ECB’nin fiyat istikrarı hedefine ulaşılması için iletişim çerçevesinin yeniden değerlendirilmesini desteklediğini belirterek, “Çerçeveyi netleştirmemiz gerekiyor. Tabii ki bu hareketi destekliyor olacağım. ECB’nin işleyiş çerçevesini en son değerlendirdiği 2003 yılından bu yana çok şey değişti.” yorumunu yaptı.

“Kuvvetle inancım şu ki, sadece ECB tarafından değil, dünyanın diğer merkez bankaları ile yapılacak maliyet - fayda analizinin ve parasal politika çerçevesinde yeniden gözden geçirmenin yapılması gerekmektedir.” ifadesini kullanan Lagarde, Avrupa Merkez Bankası’nın alışılmışın dışındaki tedbirlerin olası negatif etkilerine karşı dikkati olması gerektiğinin altını çizdi ve “Birincil görevimiz fiyat istikrarının sağlanması fakat bu iklim değişikliği ve çevresel riskler gibi kritik hefeflerle birleşik bir şekilde olmalı”dedi.


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