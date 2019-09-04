Denizbank 500 milyon TL borçlandı | Ekonomi Haberleri

Denizbank, TL referans faize endeksli bono ihracı ile 500 milyon TL borçlandı.

Denizbank, 250 milyon TL olarak ihraç etmeyi planladığı TL Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu için 500 milyon TL tutarında talep topladı. Banka ihracı 500 milyon TL olarak gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 6 ay vadeli ve 3 ayda bir değişken kupon ödemeli olarak ihraç edilen finansman bonosunun yıllık basit ek getirisi referans getirinin 45 baz puan üzerinde gerçekleşti. Açıklamada, söz konusu tutar ve toplanan talebin ihraç edilen TLREF'e dayalı borçlanma araçları içinde özel bankalar arasında bugüne kadar ulaşılan en yüksek hacimli satış olduğu belirtildi.

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17 Haziran 2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaya başlanan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı; finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuştu.

Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ve endeksin yatırımcılar tarafından çok ilgi gördüğünü ve daha yaygın bir kullanım alanı bulmaya başlayacağını ifade eden Denizbank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Cem Önenç, söz konusu satışın TL'ye olan dönüşü hızlandırdığını, nitelikli yatırımcılara ek olarak portföy yönetim şirketlerinin de tahmin edilenin çok üstünde talepte bulunduğunu belirtti.

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