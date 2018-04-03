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Küresel servet en hızlı tempoda arttı

03.04.2018 - 16:07
Küresel servet en hızlı tempoda arttı

Dünyada 2017 yılı ortasına kadar bir senede küresel zenginliğin, 2012`den bu yana en hızlı tempoda yüzde 6,4 oranında arttığı bildirildi.

Merkezi Zürih'te bulunan çok uluslu yatırım bankası ve finansal hizmet  şirketi Credit Suisse'un Küresel Servet Raporu, bu dönemde dünya genelinde  küresel servetin 280 trilyon dolara, kişi başına düşen küresel servetin de yüzde  4,9 artışla 56 bin 540 dolara yükseldiğini gösterdi.

Bu yıl sekizincisi yayımlanan raporda, toplam hane servetinin yüzde  64'üne sahip Kuzey Amerika ve Avrupa'nın, dünyada yetişkin nüfusunun sadece yüzde  17'sini, öte yandan küresel servetin sadece yüzde 10'una sahip Çin'in yüzde  22'sini barındırdığı kaydedildi.

Servet kazancı karşılaştırmasında ilk sıraya 8,5 trilyon dolar artışla  ABD yerleşirken, bu kazancın, 2. sırada yer alan Çin'inkinin 5 katı olduğuna  dikkat çekildi. Listede ABD ve Çin'in ardından Almanya, Fransa, Avustralya,  İtalya, Kanada, Hindistan, İspanya ve Tayvan geliyor.

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Raporda Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın toplam 3,1 trilyon  dolar (dünya çapındaki kazancın yüzde 20'si) servet kazancı elde ettiğine, Mısır  ve Japonya'nın ise servet kaybı yaşadığına işaret edildi.

Kişi başına düşen servet bakımından 100 bin doların üzerindeki  rakamlara, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, zengin Asya-Pasifik ile Ortadoğu  ülkelerinde rastlandığı ifade edilen raporda, kişi başına düşen servetin en  yüksek olduğu ilk 3 ülke İsviçre (537 bin 600 dolar), Avustralya (402 bin 600  dolar) ve ABD (388 bin 600 dolar) olarak sıralandı.

Bu üç ülkeyi, Yeni Zelanda (337 bin 400 dolar), Norveç (320 bin 500  dolar), Danimarka (281 bin 500 dolar), Belçika (278 bin 100  dolar), İngiltere  (278 bin dolar), Singapur (268 bin 800) ve Fransa (263 bin 400 dolar) izledi.

Rapor, kişinin, borçlar düşüldüğünde 2017 yılı ortasında dünya  vatandaşlarının zengin yüzde 50'si arasında yer alması için sadece 3 bin 582  dolara ihtiyaç duyduğu, öte yandan refah piramidinde alt sırada yer alan  yetişkinlerin sadece yarısının küresel servetin yüzde 1'inden azına sahip  olduğunu gösterdi.

Yetişkinlerin yüzde 10'luk kesimine denk gelen en zenginlerin, küresel  servetin yüzde 88'ini elinde bulundurduğu da vurgulandı.

Raporda ayrıca neredeyse yarısı ABD'de yaşayan dolar milyonerlerinin  servetinde 2,3 milyon dolar artış gözlendiğine, Almanya, Fransa, İtalya ve  İspanya'da 620 bin yeni dolar milyonerinin ortaya çıktığına işaret edildi.


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