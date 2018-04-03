Küresel servet en hızlı tempoda arttı

Dünyada 2017 yılı ortasına kadar bir senede küresel zenginliğin, 2012`den bu yana en hızlı tempoda yüzde 6,4 oranında arttığı bildirildi.

Merkezi Zürih'te bulunan çok uluslu yatırım bankası ve finansal hizmet şirketi Credit Suisse'un Küresel Servet Raporu, bu dönemde dünya genelinde küresel servetin 280 trilyon dolara, kişi başına düşen küresel servetin de yüzde 4,9 artışla 56 bin 540 dolara yükseldiğini gösterdi.

Bu yıl sekizincisi yayımlanan raporda, toplam hane servetinin yüzde 64'üne sahip Kuzey Amerika ve Avrupa'nın, dünyada yetişkin nüfusunun sadece yüzde 17'sini, öte yandan küresel servetin sadece yüzde 10'una sahip Çin'in yüzde 22'sini barındırdığı kaydedildi.

Servet kazancı karşılaştırmasında ilk sıraya 8,5 trilyon dolar artışla ABD yerleşirken, bu kazancın, 2. sırada yer alan Çin'inkinin 5 katı olduğuna dikkat çekildi. Listede ABD ve Çin'in ardından Almanya, Fransa, Avustralya, İtalya, Kanada, Hindistan, İspanya ve Tayvan geliyor.

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Raporda Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın toplam 3,1 trilyon dolar (dünya çapındaki kazancın yüzde 20'si) servet kazancı elde ettiğine, Mısır ve Japonya'nın ise servet kaybı yaşadığına işaret edildi.

Kişi başına düşen servet bakımından 100 bin doların üzerindeki rakamlara, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, zengin Asya-Pasifik ile Ortadoğu ülkelerinde rastlandığı ifade edilen raporda, kişi başına düşen servetin en yüksek olduğu ilk 3 ülke İsviçre (537 bin 600 dolar), Avustralya (402 bin 600 dolar) ve ABD (388 bin 600 dolar) olarak sıralandı.

Bu üç ülkeyi, Yeni Zelanda (337 bin 400 dolar), Norveç (320 bin 500 dolar), Danimarka (281 bin 500 dolar), Belçika (278 bin 100 dolar), İngiltere (278 bin dolar), Singapur (268 bin 800) ve Fransa (263 bin 400 dolar) izledi.

Rapor, kişinin, borçlar düşüldüğünde 2017 yılı ortasında dünya vatandaşlarının zengin yüzde 50'si arasında yer alması için sadece 3 bin 582 dolara ihtiyaç duyduğu, öte yandan refah piramidinde alt sırada yer alan yetişkinlerin sadece yarısının küresel servetin yüzde 1'inden azına sahip olduğunu gösterdi.

Yetişkinlerin yüzde 10'luk kesimine denk gelen en zenginlerin, küresel servetin yüzde 88'ini elinde bulundurduğu da vurgulandı.

Raporda ayrıca neredeyse yarısı ABD'de yaşayan dolar milyonerlerinin servetinde 2,3 milyon dolar artış gözlendiğine, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da 620 bin yeni dolar milyonerinin ortaya çıktığına işaret edildi.