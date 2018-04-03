Bu iki AVM’de dolar 3.60, Euro 4.45 TL

İstabul'da Akbatı ve Akasya AVM’lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, nisan ayında dolar ve Euro kurunu sabitledi.

Şebnem TURHAN

Akiş GYO’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kurlarda görülen aşırı dalgalanmalar neticesinde kiracılarımıza destek olmak amacıyla, mevcut kiracılarımızdan, münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam olarak ödeyen ve şirketimiz ile hukuki uyuşmazlık içerisinde bulunmayanlar arasından şirketimiz tarafından ihtiyari olarak belirlenecek olanlara 01/04/2018-30/04/2018 tarihleri arasındaki bir aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki ABD Dolar kurunun 3.60-TL, Euro kurunun ise 4.45-TL olarak belirlenmesine, belirlenen kurların kira bedellerinin tenzili ve/veya kira sözleşmesinin uyarlanması olarak değerlendirilmemesi şartı ile kira bedellerinin bu şekilde tespit edilmek sureti ile kiracılarımızdan tahsil edilmesine, karar verilmiştir.”

Dolar kuru şu anda 3.98, Euro ise 4.89 lira seviyesinde. Bir ay boyunca iki AVM’nin kiracılarına doları 38 kuruş, Euro’yu ise 44 kuruş daha düşükten hesaplanacak.