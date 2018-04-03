‹ Önceki Haber Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı Sonraki Haber › Küresel servet en hızlı tempoda arttı Küresel servet en hızlı tempoda arttı

Bitcoin fiyatlarında yeni senaryo

03.04.2018 - 16:00
Bitcoin fiyatlarında yeni senaryo

İsviçreli araştırmacılar, Bitcoin’in pazar değerinin yıl sonundan önce üçte bir oranında azalmasını bekliyor.

Yeni Bitcoin kullanıcılarının artışının yavaşladığına dikkat çeken İsviçreli araştırmacılar, Metcalfe yasası gereğince kripto paranın piyasa değerinin eskisi kadar hızlı büyüyemeyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl değerini 13 kat artıran Bitcoin, bu yılın ilk üç ayında ise yüzde 50 değer kaybetti. Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, bu haftaya ise 7 bin dolar seviyesinde işlem görerek başladı.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

ETH Zurich profesörlerinden Spencer Wheatley ve Didier Sornette, 16 Mart’ta yayınladıkları araştırmada, Bitcoin’in piyasa değerinin yıl sonuna kadar 77 milyar dolara kadar gerileyeceğini öngördü. Uzmanlar, haftaya 118 milyar dolar piyasa değeriyle başlayan kripto paranın, değerinden 41 milyar doların silineceğini, neredeyse yüzde 35 oranında değer kaybı yaşayacağını tahmin ediyor.

Analiz, spekülatif balonların geleceğini öngörmekte kullanılan ‘Log-Periodic Power Law Singularity’ adı verilen bir matematiksel modele dayanıyor.


‹ Önceki Haber Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı Sonraki Haber › Küresel servet en hızlı tempoda arttı Küresel servet en hızlı tempoda arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.594 Değişim: 0,13% Hacim : 5.949 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 114.020 03.04.2018 Yüksek 114.924
Açılış: 114.290
3,9912 Değişim: 0,47%
Düşük 3,9706 03.04.2018 Yüksek 3,9938
Açılış: 3,97235
4,8943 Değişim: 0,05%
Düşük 4,8824 03.04.2018 Yüksek 4,9119
Açılış: 4,8918
170,94 Değişim: -0,26%
Düşük 170,40 03.04.2018 Yüksek 171,85
Açılış: 171,39
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.