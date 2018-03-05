Küresel petrol talebi artacak

Küresel petrol talebi, 2018-2023 döneminde günlük 6,9 milyon varil artarak, 104,7 milyon varile yükselecek.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 5 yıllık piyasa analizini içeren "Oil 2018 Raporu"na göre, ABD, Brezilya, Kanada ve Norveç'te petrol üretimi artarak devam edecek. Bu dönemde küresel petrol arzındaki büyümenin yüzde 60'ı ABD'den gelecek.

Küresel petrol talebi, 2018-2023 döneminde günlük 6,9 milyon varil artarak 104,7 milyon varile yükselecek. Küresel ölçekte petrol talebinin artmasında Asya'daki ekonomik büyüme ve ABD'deki petrokimya endüstrisi etkili olacak. Söz konusu dönemde küresel petrol üretim kapasitesi de günlük 6,4 milyon varil artışla 107 milyon varile çıkacak. Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi ise 2023'e kadar günlük 750 bin varil artacak.

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Raporda görüşlerine yer verilen IEA Başkanı Fatih Birol da petrol sahalarına yapılan yatırımların yetersiz olmasının küresel piyasalarda endişe oluşturduğunu belirtti.

Verimi azalan petrol sahalarının gelişimi için daha fazla yatırım yapılması gerektiğine işaret eden Birol, "Küresel anlamda günlük 3 milyon varil petrolün kaybını engellemek için bu yatırımlar yapılmalı. Bu miktar, Kuzey Denizi'nden çıkan miktara eşdeğerdi." ifadesini kullandı.

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