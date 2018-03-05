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Mercedes-Benz Türk Startup 2018 yarışması başladı

05.03.2018 - 15:19

Mercedes-Benz Türk, 50. kuruluş yılında başlattığı “50.Yılda 50 Startup” sosyal sorumluluk projesini 2018 yılında da sürdürüyor.

 
Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında kutladığı 50. yılı kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Mercedes-Benz Türk Startup’ı 2018 yılında da sürdürüyor. “Bize Startup’ını söyle, sana desteğini verelim” sloganıyla başlangıcı yapılan Mercedes-Benz Türk Startup’ın bu yılki teması Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin rehberliğinde “Akıllı Şehirler” olarak belirlendi. Mercedes-Benz Türk Startup’ın bu temasına uygun olarak; hayatı kolaylaştıran, topluma ve çevreye faydalı, pozitif sosyal etki yaratan, teknolojiyle bağ kuran ve sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları yaratılmasına katkı sağlayan Startup fikirleri bu sene jüri tarafından değerlendirmeye alınacaklar. Bu yıl belirlenen kategoride en yüksek oyu alan ilk 10 Startup’a çeşitli ödüller verilecek.
 
3 FARKLI KATEGORİDE EN İYİ 3 STARTUP’A 50.000 TL’LİK BÜYÜK ÖDÜL VERİLECEK
 
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının doğaya ve topluma faydalı, yenilikçi, teknoloji ile bağı olan fikirlerin yeşerip büyümesiyle mümkün olduğuna inanan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin geleceğine duyduğu güvenle, ülkenin dört bir yanındaki yaratıcı zihinleri ödüllendirmeye devam ediyor.
 
Mercedes-Benz Türk Startup yarışmasında bu yıl ilk 10’a kalan Startup’lara “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edilecek. İlk 10 içinden “teknoloji”, “sosyal fayda” ve “tema” olmak üzere 3 farklı kategoride belirlenecek 3 Startup’a ise 50’şer bin TL para ödülü verilecek.
 
TEMMUZ 2018’DE ÖDÜL TÖRENİ
 
Mercedes-Benz Türk Startup 2018 yarışması için başvurular 25 Nisan 2018 gece yarısına kadar www.mbtstartup.com adresine online olarak kabul edilecek. Mayıs 2017 tarihinde ön elemeler gerçekleşecekken, bu aşama kabul edilen startup ekipleri tüm masrafları Mercedes-Benz Türk tarafından karşılanan bir günlük eğitim kampında bir araya gelecekler. Mentorlar eşliğinde pazarlama, network ve iş planı oluşturma eğitimleri verilen bu programın ardından nihai iş planı sunumlarını hazırlanacak ve çalışmalar final jürisinin önüne gelerek değerlendirilecek. İlk 10’a kalan yarışmacılar Haziran-Temmuz aylarında StartUp Boost programına katılacaklar. Temmuz 2018’de ise Mercedes-Benz Türk Startup’ın kazananları düzenlenecek özel ödül töreniyle sahiplerini bulacak. 
 
MERCEDES-BENZ TÜRK STARTUP YARIŞMA SONUÇLARI KONUSUNDA UZMAN JÜRİ ÜYELERİ TARAFINDAN BELİRLENECEK 
 
Mercedes-Benz Türk Startup’ın bu yılki jüri üyeleri yine kendi alanlarında birbirinden değerli isimlerden oluşuyor.
 
Sivil toplum kuruluşlarını temsilen;
Yaşama Dair Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, 
Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül,
Açık Inovasyon Derneği Küratör’ü Zehra Doruk’tan
Startup Hub’larını temsilen;
Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, 
StartersHub Genel Müdürü Çiğdem Toroman,
Medya grubunu temsilen;
Hürriyet Gazetesi Teknoloji Editörü Ahmet Can,
Startup Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nilüfer Gözütok,
Akıllı Şehirler temasına uygun araştırma kuruluşunu temsilen;
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Danış,   
Mercedes-Benz Türk’ten ise;
Mercedes-Benz Türk CEO’su Süer Sülün
Mercedes-Benz Türk CIO’su Gökçe Bezmez
Mercedes-Benz Türk AR&GE Merkezi Müdürü Mustafa Üstertuna, 
İş Geliştirme, Kanal Yönetimi, Veri Analitiği ve Inkübasyon Direktörü Didem Daphne Özensel 
jüride bulunuyor.
 
STARTUP NEDIR?
Startup ölçeklenebilir, büyümeye elverişli bir iş modeli arayışında olan organizasyonlara ve yeni girişimlere verilen isimdir. 

Etiketler

  • Mercedes-Benz
  • startup
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