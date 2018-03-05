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Turkcell'in ortağından satış kararı

05.03.2018 - 13:20

Turkcell ile Turkcell'in hissedarlarından Telia Company'nin ortak olduğu Fintur Holdings, Azerbaycan'da faaliyet gösteren telekom şirketi Azertel'deki yüzde 51.3 payı 222 milyon euroya Azintelecom'a satmak için anlaştı.

Açıklama Telia tarafından yapıldı. Fintur'da Turkcell'in yüzde 41.45, Telia'nın yüzde 58.55 payı bulunuyor.

Fintur'un altında Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova'daki telekomünikasyon işletmecisi şirketler yer alıyor.

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Fintur, Gürcistan faaliyetlerini yürüten Geocell'i 153 milyon dolara satmak için Silknet JSC ile Ocak ayında anlaştı. Şirket ayrıca geçen ay itibariyle Kazakistan faaliyetlerinin satışı için Kazakhtelecom ile müzakere yürütüyor.


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