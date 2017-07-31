Küresel medya devinden 14,6 milyar dolarlık alım

Discovery Communications, Scripps Network`u 14,6 milyar dolara alıyor.

Eurosport, Discovery Channel, Animal Planet, Sci gibi belgesel, yaşam tarzı, eğlence ve spor başta olmak üzere bünyesinde pek çok konsept televizyon kanalını bulunduran Discovery Communications, bugün yaptığı açıklamayla, benzer tarzda içerik üreten Scripps Networks'ü 14.6 milyar dolar nakit ve hisse değeri toplamı karşılığında satın alma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Satın alma sürecinin 2018 yılının ilk aylarında tamamlanması bekleniyor.

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Scripps Networks geçen yıl 3 milyar dolar civarında gelir elde ederken, şirketin net borcu ise 2.7 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Grubun kanalları arasında Travel Channel, Food Network, DIY, Cooking Channel, TVN gibi yayıncılar bulunuyor.

bloomberght.com'un haberine göre; Scripps hissedarları hisse başına 63 dolar ve Discovery C tipi hisseleri için de hisse başına 27 dolar alacak.

Satın almada Guggenheim Securities, LLC ve Goldman Sachs & Co. LLC finansal danışman olarak rol aldı.

Scripps'in ikinci çeyrek öncü faaliyet geliri 925 milyon dolar olurken, beklenti 936,4 milyon dolar oldu

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