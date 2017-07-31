Katar'dan 'şartlı diyalog' teklifine ret

Katar, kendisine ambargo uygulayan dört Arap ülkesinin, 'şartlı diyalog' teklifine olumsuz yanıt verdi.

Katar, 4 Arap ülkesinin (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn) ablukayı kaldırmak için ilettiği "şartlı diyalog" teklifini reddetti. BBC Türkçe'nin haberine göre, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, ülkelerine yönelik ablukanın uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'ya konuşan es-Sani, "Abluka uygulayan ülkeler bunun illegal olduğunu kabul etmemekte ısrar ediyor" dedi. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır; Katar'dan, diyalog öncesi tüm taleplerini kabul etmelerini istiyordu.

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Dün Bahreyn'de bir araya gelen dört ülkenin dışişleri bakanları, Katar'a yönelik atılabilecek adımları görüşmüştü. Toplantının ardından bir açıklama yapan Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife, "Katar ile diyaloga hazır olduğumuzu burada açıklıyoruz" demiş ve eklemişti: "Bu, Katar'ın terörizmi ve aşırılığı fonlamaya son verme konusundaki istekliliğine, diğer ülkelerin içişlerine karışmamasına ve 13 maddelik talep listemize yanıt vermesine bağlıdır."

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