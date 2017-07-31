Toyota da üretime ara verdi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım onarım ve revizyon çalışmaları nedeni ile üretime 12 Ağustos'a kadar ara verdi. Geçtiğimiz günlerde de TOFAŞ aynı nedenler ile 13 gün üretim yapmayacağını açıklamıştı.

2017 yılının ilk 6 ayını rekor üretim ve ihracat rakamları ile kapatan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 31 Temmuz - 12 Ağustos 2017 tarihleri arasında üretime ara verdi.

Firma çalışanlarının büyük çoğunluğu belirtilen tarihler arasında yıllık ücretli izinlerini kullanıyor. Bu süre zarfında sadece bakım, onarım ve revizyon çalışmalarında görev alan sınırlı sayıda çalışan fabrikada bulunmaya devam ediyor.

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Toyota Otomotiv Sanayi yılın ilk 6 aylık döneminde döneminde 145 bin 230 adet araç üretirken, 127 bin 900 adet ihracat gerçekleştirdi. Sakarya’da üretim faaliyetlerini gerçekleştiren şirket, 2017 yılının sonunda tarihinin en yüksek üretim ve ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyor.

TOFAŞ 13 GÜN ARA VERMİŞTİ

Türkiye Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi (TOFAŞ) yıllık izinler dolayısıyla 07.08.2017 - 20.08.2017 tarihleri arasında üretime ara verdiğini açıklamıştı.

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