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Küresel gıda fiyatları ağustosta değişmedi

06.09.2018 - 16:24
Küresel gıda fiyatları ağustosta değişmedi

FAO Gıda Fiyat Endeksi aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 5,4 düştü.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre değişim göstermedi ve 167,6 puan olarak gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 düştü. 

Tahıl fiyatlarındaki yükselmeyle bitkisel yağlar ve şeker fiyatlarındaki düşüş küresel gıda fiyatlarını dengeledi. 

Buğday, pirinç ve mısır gibi iri taneli ürünleri içeren Tahıl Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4 arttı. Söz konusu artışta buğday ve mısır fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. 

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda gösterdiği yüzde 2,6 azalışla 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Palm yağı, soya ve ayçiçek yağı fiyatlarında düşüş görüldü. 

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,5 gerilerken, Şeker Fiyat Endeksi de aynı dönemde yüzde 5,4 düşüş kaydetti. Et Fiyat Endeksi ise ağustosta aylık bazda değişim göstermedi. 


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