Bankaların kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 31 Ağustos itibarıyla 2,8 trilyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 368,6 milyar lira oldu. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 93 milyar 628 milyon lira artarak 2 trilyon 772 milyar 47 milyon liraya yükseldi.

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