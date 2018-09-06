Bankaların kredi hacmi arttı
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 31 Ağustos itibarıyla 2,8 trilyon liraya ulaştı.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 368,6 milyar lira oldu. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 93 milyar 628 milyon lira artarak 2 trilyon 772 milyar 47 milyon liraya yükseldi.
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