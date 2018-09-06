‹ Önceki Haber Havayolu yolcu sayısı 143 milyonu aştı Havayolu yolcu sayısı 143 milyonu aştı Sonraki Haber › Küresel gıda fiyatları ağustosta değişmedi Küresel gıda fiyatları ağustosta değişmedi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

06.09.2018 - 16:17
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 51 milyar 985 milyon 898 bin lira artarak 2 trilyon 243 milyar 776 milyon 909 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 31 Ağustos ile biten haftada 51 milyar 985 milyon 898 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 243 milyar 776 milyon 909 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 2,37 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,34 azalışla 1 trilyon 26 milyar 725 milyon 170 bin lira gerilerken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 6,37 artışla 1 trilyon 97 milyar 112 milyon 91 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 835 milyon dolar azalarak 184 milyar 64 milyon dolara geriledi. Bunun 170 milyar 970 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 94 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

##$HABER_1448907$##

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 141 milyar 108 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 462 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 618 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 782 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,05 artışla 403 milyar 202 milyon 189 bin liraya, taksitli ticari krediler de yüzde 0,15 artarak 372 milyar 660 milyon 90 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,49 yükselerek 128 milyar 534 milyon 574 bin lira oldu. 

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 185 milyar 732 milyon 556 bin lirası konut, 5 milyar 800 milyon 199 bin lirası taşıt ve 211 milyar 669 milyon 434 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 31 Ağustos ile biten haftada 71 milyar 184 milyon 938 bin lira artarak 2 trilyon 587 milyar 738 milyon 180 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,69 artış gösterdi. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Havayolu yolcu sayısı 143 milyonu aştı Havayolu yolcu sayısı 143 milyonu aştı Sonraki Haber › Küresel gıda fiyatları ağustosta değişmedi Küresel gıda fiyatları ağustosta değişmedi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.763 Değişim: -0,03% Hacim : 5.117 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.763 06.09.2018 Yüksek 94.166
Açılış: 93.122
6,5826 Değişim: -0,29%
Düşük 6,5449 06.09.2018 Yüksek 6,6400
Açılış: 6,60165
7,6642 Değişim: -0,18%
Düşük 7,6222 06.09.2018 Yüksek 7,7301
Açılış: 7,67785
253,95 Değişim: -0,03%
Düşük 252,68 06.09.2018 Yüksek 256,09
Açılış: 254,03
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.