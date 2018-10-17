Kredi kartı borcu yapılandırılır mı?

Kredi kartı doğru kullanıldığında avantajları olan bir ödeme aracı fakat pek çok tüketici yanlış kullanımdan dolayı kredi kartı borcu batağına saplanıyor. Bunda gelire uygun olmayan kredi kartı limitlerinin de asgari tutarı ödeme döngüsünün de yapılan gereksiz alışverişlerin de payı var.

Peki kredi borcunda olduğu gibi kredi kartı borcunda da yapılandırma olanağı var mı? Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi kartı yapılandırması ile ilgili detaylar anlatılıyor.

Kredi kartı borcunuz ödeyemeyeceğiniz bir boyuta ulaştıysa ya da ödemekte zorluk çekiyorsanız bankanızdan yapılandırma talebinde bulunarak ödemelerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Kredi kartı borçlarına 72 aya kadar yapılandırma yapılabiliyor...

YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?

Yapılandırma talebi için banka yetkilisi ile birebir görüşmekte fayda var.

Bu görüşmede kredi kartı borcunuzu ödeyemediğinizi ve yapılandırma ile taksitlendirilmesi halinde düzenli şekilde ödeyebileceğinizi belirtmeniz gerekir.

Yapılandırma faiz oranı, bankanın sunduğu güncel faiz oranından farklıdır.

Yapılandırma faiz oranı, mevcut borcunuzu yükseltecek olsa da vade uzayacağı için ödemeniz kolaylaşabilir.

Borcunuzu bankada yapılandırdığınızda kredi kartınız kullanıma kapatılır.

YASAL TAKİBE GİRMEMEK İÇİN BUNLARI YAPIN...

Borcunuzu 90 gün boyunca ödememeniz halinde hakkınızda yasal takip başlatılır.

Bu noktada borcunuz bir varlık şirketine aktarılır ve banka aradan çekilir.

Varlık şirketiyle görüşerek de yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz. Bu talebe istinaden borcunuz, ödeyebileceğiniz şekilde vadelendirilebilir.

Varlık şirketine olan borcunuzu ödememeniz halinde, bu şirketle yapmış olduğunuz sözleşmeye göre size farklı yaptırımlar uygulanabilir.

Varlık şirketine yapılandırdığınız borcu ödeyemediğinizde iki ihtimal söz konusudur:

- Anlaşma yoluna gidilerek yeniden yapılandırma yapılır

- Yasal takip başlatılır

Yasal takip neticesinde genellikle maaş haczi kararı çıkar.

Yani, yasal olarak maaşınızın dörtte birine el konulur.

YAPILANDIRDIĞINIZ BORCU ÖDEDİYSENİZ...

Yapılandırdığınız borcu tamamen ödediyseniz bankaya ya da varlık şirketine giderek borcun tamamen ödendiğine dair bir belge almalısınız.

Tüm bu borçluluk durumundan dolayı kredi notunuz düşecektir.

Yeniden kredi ya da kredi kartı başvurusu yapabilmek için kredi notunuzu yükseltmelisiniz.

Kredi notunuzu yükseltebilmek için ise borç bittikten sonra düzenli kredi ya da kredi kartı ödemeleri yapmanız veya düzenli para akışı sağlayacağınız bir mevduat hesabı açmanız gerekmekte.

En uygun kredi kartını bulmak için Hangikredi.com’dan kredi kartı sorgulaması yapabilirsiniz.

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