60 yıl sonra yeniden başlatıyor

İtalya’da ilk seferini 1959 yılında Ankara-Roma hattı ile gerçekleştiren Türk Hava Yolları 60 yıl sonra iki ülke başkenti arasındaki seferleri yeniden başlatıyor.

7 Ocak 2019'de başlayacak Ankara-Roma seferleri haftada 2 gün olarak planlandı. Pazartesi-Perşembe günleri karşılık olarak planlanan sefere ait biletler ise satışa sunuldu.

Konu ile ilgili Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı (IST) çıkışlı Roma, Milano, Venedik, Pisa, Bolonya, Napoli, Katanya ve Bari, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan (SAW) ise Roma, Milano noktaları olmak üzere İtalya’da toplam 8 noktaya yaz tarifesi boyunca haftada 131 uçuş gerçekleştirmekte."

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