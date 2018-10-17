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Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2'yi aştı

17.10.2018 - 13:44 | Son Güncelleme :
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2'yi aştı

Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 2,1'e çıktı.

 

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı nihai verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde ağustosta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,1'e çıktı. Bölgede, eylül ayı nihai yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,9 artış gösterdi.

Euro Bölgesi’nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon yüzde 9,5 ile en fazla enerjide gerçekleşti.

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Enerjiyi, yüzde 2,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile hizmetler ve yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji hariç tutulduğunda ise yıllık enflasyon yüzde 1,3 olarak kaydedildi.

AB’DE YILLIK ENFLASYON 14 ÜLKEDEN ARTTI, 9 ÜLKEDE AZALDI

AB'de ise yıllık enflasyon ağustosa göre değişmeyerek yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti. AB’de eylülde en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,5 ile Danimarka, yüzde 1,1 ile Yunanistan ve yüzde 1,2 ile İrlanda’da kaydedildi. En yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler ise yüzde 4,7 ile Romanya, yüzde 3,7 ile Macaristan ve yüzde 3,6 ile Bulgaristan olarak belirlendi.

AB’de verisi mevcut ülkeler arasında yıllık enflasyon ağustos ayına kıyasla 9 ülkede azalırken, 14 ülkede arttı, 4 ülkede ise değişmedi. Birleşik Krallık’a ilişkin veri ise bildirilmedi.

Öte yandan, nihai verilere göre, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği "yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın" seviyesinin üstünde geldi.

Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan tedbirler uyguluyor.

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