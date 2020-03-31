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Kredi Garanti Fonu'nun limiti yükseltildi

31.03.2020 - 09:22 | Son Güncelleme :
Kredi Garanti Fonu'nun limiti yükseltildi | Ekonomi Haberleri

Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynağının yasayla 50 milyar liraya çıkarılmasının ardından desteğin ana çerçevesi de belirlendi.

Cumhurbaşkanı kararı ile kredi garanti kurumlarınca verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar liradan 500 milyar liraya, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı. Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, gerçek ve tüzel kişilerin finansmana erişimin imkanlarının kolaylaştırılması ve geliştirilmesini amaçlıyor.

Yatırım kredileri için ana para ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen bir yıllık süre, ihtiyaç duyulması halinde bir ay uzatılacak. Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, gerçek kişi yararlanıcılarda azami 100 bin lira, KOBİ tanımına haiz yararlanıcılarda azami 35 milyon lira, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 250 milyon lira olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Kararda yer alan geçici maddeye göre kefalet limitleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için azami 50 milyon lira, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon lira olarak uygulanacak.


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