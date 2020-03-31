İşverenlerden korona seferberliği | Ekonomi Haberleri

İşveren sendikaları koronavirüs salgını sonrasında devreye girerek aldıkları tedbirleri ve destekleri arttırdı. Sendikalardan toplam 3 milyon maske dağıtımı yapılırken, 100 bin çalışan için evden eğitim planlandı. İnşaat ustaları için de uzaktan eğitimi devreye alan işveren sendikaları, kurdukları gelişim platfomuyla iş güvenliği ve psikoloijik destek gibi eğitimler verecek.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Koronavirüs salgını sonrası başlayan seferberliğe, işveren sendikaları da katıldı. Bünyesinde 20 sendika ve 12 bin işletme bulunan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işletmelere 2 milyon maske dağıtmaya başladı. Üye sendikaların dağıttıklarıyla birlikte rakam 3 milyona çıkıyor. 100 bin çalışana evde eğitim verilmesi planlanırken, çalışanlara market desteği, inşaat ustalarına uzaktan eğitim gibi uygulamalar da yürürlüğe girdi.

20 SOLUNUM CİHAZI

TİSK bugüne kadar, işletmelere gönderilmek üzere 100 bin ton dezenfektan temin etti. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na 20 adet solunum cihazı bağışlamaya hazırlanan konfederasyon, çalışana eğitim verecek online gelişim platformu da kuruyor. Bu platform üzerinde çalışanlara 3 ay boyunca iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yanı sıra, ailelere ebeveyn eğitimleri, psikolojik destek eğitimleri verilecek. Ayrıca geleceğin işlerine yönelik eğitimleri de kapsama alınacak. Eğitimlerle 100 bin çalışana ulaşılması hedefleniyor. Koronavirüsle birlikte yoğun olarak kullanılan uzaktan çalışma için de, TİSK ve Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Microsoft ve Google uzaktan çalışma yazılımlarını 6 aya kadar ücretsiz kullanıma açtı.

GÜNDE 4 BİN ÇALIŞAN

TİSK bünyesindeki birçok sendika da, üyelere destek programı başlattı. MESS, geçen hafta üye destek paketini devreye soktu. MESS’in paketi içinde işletmelere 500 milyon TL’lik maddi desteğin yanı sıra, 50 bin çalışan çocuğuna evden kodlama eğitimi verilmesi, ayrıca üye işletmelerin çalışanlarına yüzde 30 indirimli market alışverişi de bulunuyor. Market alışverişinden ilk haftada günde 4 bin kişi yararlandı. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ise, bu kapsamda üye aidatlarını yıl sonuna kadar dondururken, aynı zamanda üye işyerlerine SGK işveren desteği ödemeye devam edecek. İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ise, mesleki yeterlilik sınavına girmesi gereken inşaat ustaları için bir program başlattı ve uzaktan mesleki eğitim programlarını inşaat ustalarının kullanımına sundu. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ise, fabrikalara koronavirüsle ilgili eğitim kitleri ve kitapçıklar göndermeye başladı.

DESTEK MİKTARI YÜZDE 35’E ÇIKABİLECEK

Geçen hafta yasalaşan ekonomik tedbirler paketinde, işveren sendikalarıyla ilgili de düzenleme yer almıştı. Düzenlemeyle, işveren sendikalarının üye işletmelere destek olabilmek için sigorta prim işveren hissesi ödemelerinde kullanabilecekleri fon miktarı, nakit mevcudunun yüzde 25’inden yüzde 35’ine çıkarılmıştı.

Etiketler