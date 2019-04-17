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"Konut alma talebi bahar dönemiyle tekrar canlandı"

17.04.2019 - 14:28
"Konut alma talebi bahar dönemiyle tekrar canlandı" | Ekonomi Haberleri

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, "Bir süredir ertelenen konut alma talebi bahar dönemiyle birlikte tekrar canlandı. Kamu bankalarının yanında özel bankaların da konut kredi faiz oranlarını düşürmesiyle vatandaşlarımızın ciddi anlamda konuta yöneleceğini söyleyebiliriz" dedi.

 

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nde (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan  Elmas, yaptığı yazılı açıklamayla, vatandaşların kampanyalardan yararlanmasının ülke ve gayrimenkul sektörü için umut verici olduğunu dile getirdi.

AA’nın haberine göre; Türkiye genelinde mart ayında 105 bin 46 adet konut satışı gerçekleştiğini anımsatan Elmas, "Bir önceki aya göre konut satışlarında yaklaşık yüzde 34 artış yaşandı. Kamu bankalarıyla yapılan 0,98 faiz oranı kampanyası ve daha sonraki süreçte kamu bankalarının konut kredisi faiz oranını genel olarak 1,28’e düşürmesi durgun giden gayrimenkul sektörüne önemli bir dinamizm kazandırdı.

Vatandaşlarımızın yapılan kampanyalardan yararlandığını görmek hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için umut verici." bilgisini verdi.

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Elmas, özel bankaların kamu bankaları gibi konut kredisi faiz oranlarını düşürmesi gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Birinci el konut satışları bir önceki ay olan şubat ayına göre yüzde 35 artarak 44 bin 163 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satışlara baktığımızda da 22 bin 762 adet konut satışı ile bir önceki aya göre yüzde 156 oranında artış meydana geldi. Bir süredir ertelenen konut alma talebi bahar dönemiyle birlikte tekrar canlandı. Kamu bankalarının yanında özel bankaların da konut kredi faiz oranlarını düşürmesiyle vatandaşlarımızın ciddi anlamda konuta yöneleceğini söyleyebiliriz. Özel bankalar da özveri ve fedakârlıkta bulunan gayrimenkul sektörü ve kamu bankaları gibi elini taşın altına koymalıdır."

"YIL SONUNA KADAR YABANCIYA SATIŞTA 10 MİLYAR DOLAR YAKALANABİLİR”

Elmas, sene sonuna kadar yabancıya satışta 10 milyar doların yakalanabileceğini vurgulayarak, "Yabancıya satışta 2019 yılı mart ayı konut satışı geçen yılın mart ayına göre yüzde 71 artış ile 3 bin 129 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılında yabancıya konut satışında vatandaşlık imkânının 250 bin dolara çekilmesiyle vites büyütmüştük. Bu sene yurt dışı tanıtım organizasyonlarına verilecek teşviklerle daha büyük bir ivme yakalayarak ülkemize 10 milyar dolar döviz girdisi kazandırabiliriz." bilgisini verdi.

Gayrimenkulün Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam edeceğini dile getiren Elmas, şu ifadeleri kullandı: "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı reform paketi de sektörümüzü pozitif yönde etkileyecektir. Sektörde kredilerin bir kısmının kurulacak olan gayrimenkul fonu hissesi ile takas edilmesi sektörü rahatlatacak ve kredilerin fona konulmayan kısımlarının ödenebilirliğini daha da artıracaktır. 0,98 faiz oranı kampanyası ile birlikte KDV ve tapu harcı indirimlerinin devam etmesi ve Emlak Katılım Bankası ile yeni finansal modellerin geliştirilmesiyle gayrimenkul sektörü ekonominin lokomotifi olmaya ve ülkemize katma değer üretmeye devam edecek." 


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