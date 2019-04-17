‹ Önceki Haber Alman hükümeti büyüme tahminini düşürdü Alman hükümeti büyüme tahminini düşürdü Sonraki Haber › "Konut alma talebi bahar dönemiyle tekrar canlandı" "Konut alma talebi bahar dönemiyle tekrar canlandı"

Türkiye, şubatta AB ile ticaret fazlası verdi

17.04.2019 - 14:25 | Son Güncelleme :
Türkiye, şubatta AB ile ticaret fazlası verdi | Ekonomi Haberleri

Şubat ayında 156,3 milyar euroluk ihracat, 159 milyar euroluk da ithalat gerçekleştiren AB, 2,7 milyar euro ticaret açığı verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Söz konusu dönemde AB'nin toplam ihracatı 156,3 milyar euroya, ithalatı da 159 milyar euroya ulaştı. AB, şubat ayında 2,7 milyar euro ticaret açığı verdi.

##$HABER_1454378$##

Euro Bölgesi'nin ise şubat ayında toplam ihracatı 183,3 milyar euroya, ithalatı da 165,4 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 17,9 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre Türkiye, şubat ayında AB ülkelerine 6 milyar 528,2 milyon euro ihracat, 5 milyar 650,6 milyon euro da ithalat gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye şubat ayında AB ile 877,6 milyon euro ticaret fazlası verdi. Türkiye, AB ile yılın ilk iki ayında ise toplam 2 milyar 684,4 milyon euro ticaret fazlası verdi. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Alman hükümeti büyüme tahminini düşürdü Alman hükümeti büyüme tahminini düşürdü Sonraki Haber › "Konut alma talebi bahar dönemiyle tekrar canlandı" "Konut alma talebi bahar dönemiyle tekrar canlandı"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.886 Değişim: -1,34% Hacim : 5.308 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.624 18.04.2019 Yüksek 97.912
Açılış: 97.912
5,8021 Değişim: 1,20%
Düşük 5,7315 18.04.2019 Yüksek 5,8517
Açılış: 5,7331
6,5402 Değişim: 0,53%
Düşük 6,4872 18.04.2019 Yüksek 6,6060
Açılış: 6,5059
237,69 Değişim: 0,99%
Düşük 234,82 18.04.2019 Yüksek 240,03
Açılış: 235,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.