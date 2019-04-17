Türkiye, şubatta AB ile ticaret fazlası verdi | Ekonomi Haberleri

Şubat ayında 156,3 milyar euroluk ihracat, 159 milyar euroluk da ithalat gerçekleştiren AB, 2,7 milyar euro ticaret açığı verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Söz konusu dönemde AB'nin toplam ihracatı 156,3 milyar euroya, ithalatı da 159 milyar euroya ulaştı. AB, şubat ayında 2,7 milyar euro ticaret açığı verdi.

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Euro Bölgesi'nin ise şubat ayında toplam ihracatı 183,3 milyar euroya, ithalatı da 165,4 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 17,9 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre Türkiye, şubat ayında AB ülkelerine 6 milyar 528,2 milyon euro ihracat, 5 milyar 650,6 milyon euro da ithalat gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye şubat ayında AB ile 877,6 milyon euro ticaret fazlası verdi. Türkiye, AB ile yılın ilk iki ayında ise toplam 2 milyar 684,4 milyon euro ticaret fazlası verdi.

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