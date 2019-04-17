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TMSF, Uzan Grubu'na açtığı davayı kazandı

17.04.2019 - 14:54
TMSF, Uzan Grubu'na açtığı davayı kazandı | Ekonomi Haberleri

TMSF, Uzan Grubu’na yönelik yürütülen hukuksal süreçte olumlu sonuç alındığını duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Uzan Grubu’ndan 12 milyon lira daha tahsil etti. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya’da devam eden Uzan Grubu’nun yurt dışındaki mal varlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla sürüdürülen mücadele TMSF lehine sonuçlandı. 

Açıklamaya göre Cem Uzan Şirketlerinden, Rumeli Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Polonya’da büyük hissedarı olduğu Cementownia Nowa Huta (CNH) hisselerinin Uzanlar’ın kontrolündeki Polska Energtyka Holding S.A. (PEH) şirketine yasa dışı devredildiği tespit edilmişti. TMSF bu devrin kanunsuz olduğunu belirterek, Polonya mahkemelerinde açtığı davada haklı bulunduğunu bildirdi. 

12 MİLYON TL TAHSİL EDİLDİ 

Söz konusu açıklamada "Bu çalışma neticesinde söz konusu devir işleminin iptaline karar verilerek Rumeli Çimento’nun hisselerinin iadesi sağlandı. Yasa dışı gerçekleştirilen bu satışa ilişkin tutarın tahsili amacıyla Uzan grubunun kontrolünde olduğu düşünülen ve bu süreçte iflas etmiş olan Polonya’daki PEH şirketinden 1 milyon 846 bin 108,48 Euro (yaklaşık 12 milyon lira) tahsilat yapıldı" ifadelerine yer verildi. 

TMSF, daha öncede söz konusu grubun yurt dışındaki varlıklarının Türkiye’ye kazandırılması için başlatılan benzer hukuki çalışmalar çerçevesinde gruptan yaklaşık 237 milyon dolar tahsilat sağlandığını bildirdi. 


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