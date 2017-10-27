Katalonya parlamentosu tek taraflı bağımsızlık ilan etti

Katalan parlamentosunun bağımsızlık ilanı için yaptığı oylama başladı. İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

İspanya'da Katanların bağımsızlık için yaptığı referandumun ardından tansiyon düşmüyor. Katalan parlamentosu bağımsızlık ilanı için oylama gerçekleştirdi.

İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti.İspanyol Senatosu Katalan hükümetinin feshedilmesini oylamaya hazırlanıyor.

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