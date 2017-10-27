ABD beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3 büyüdü.

ABD ekonomisi kasırgaların olumsuz etkisine rağmen 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ekonomi 3. çeyrekte yüzde 3 büyüdü. Beklenti yüzde 2.6'ydı.

Güçlü tüketici harcamaları ekonomik büyümeyi destekledi. Kişisel tüketim harcamaları bu dönemde yüzde 2.4 arttı. Beklenti yüzde 2.1 artıştı. Bu rakam 2. çeyrekte yüzde 3.3 olarak gerçekleşmişti. Çekirdek PCE Endeksi yıllık bazda yüzde 1.3 arttı.

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Ekonomi yılın 2. çeyreğinde yüzde 3.1 oranında büyümüştü. Ekonomi en son 2014 yılında 2 çeyrek üst üste yüzde 3'ün üzerinde büyümüştü.

Açıklamada Harvey ve Irma kasırgalarının büyümeyi ne kadar olumsuz etkilediğine dair net bir rakam olmadığı belirtildi. Bugünkü veri ekonominin kasırgalara rağmen yolunda gittiğini gösterdi. Beklentilerin üzerinde gelen bu veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz artırması için de bir gerekçe oluşturuyor.

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