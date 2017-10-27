Domates yasağı resmen kalktı

Rusya, 1 Ocak 2016'da başlayan domates yasağını 1 Kasım itibarıyla kaldıran kararnameyi onayladı.

Rus hükümeti, 1 Kasım'dan itibaren Türkiye'den Rusya Tarım Bakanlığı'nın belirlediği miktarlarda domates ithal edilmesini onayladı. İthalatın yeniden başlamasına ilişkin kararname yayımlandı.

Rus hükümeti, Türkiye'den domates ithalatını 1 Ocak 2016'da yasaklamıştı. İthalatın, 1 Kasım'da yeniden başlayacak olmasına karşın daha önce yıllık 350 bin ton civarında olan ürün miktarı 50 bin ton ile sınırlandı.

Ayrıca, firma kısıtlamasına da giden Rusya, yalnızca 4 firmaya Rusya'ya ihracat için izin verdi. İzin verilen firmalar arasında bu ülkeye domates ihracatının yüzde 70 kadarını gerçekleştiren Antalya'dan şirket bulunmuyor.

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