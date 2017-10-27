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İstanbul'da konut fiyat artış hızı 6 yılın dibinde

27.10.2017 - 16:19

İstanbul'da konut fiyatlarında artış hızı Merkez Bankasının fiyatları hesaplamaya başladığı 2011 yılı başından bu yana düşük seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hedonik Konut Fiyat Endeksi, Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Konutlar Fiyat Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,48 artarak 208,87'ye çıktı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,42 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 1,14 azaldı.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE METREKARE FİYATLARI

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara'da sırasıyla yüzde 0,14 ve yüzde 0,09 azalış, İzmir'de ise yüzde 1,33 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,88, 7,72 ve 16,12 arttı.

Ağustos ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişim yüzde 17,87 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) düzeyinde kaydedilirken, en düşük yıllık değişim ise yüzde 1,26 ile TRA2 (Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır) düzeyinde gerçekleşti.

İSTANBUL'DA 6 YILIN EN AZ ARTIŞI

İstanbul'da konut fiyatları Ağustos ayında yıllık yüzde 7,05 arttı. Tüketici fiyatları aynı ayda yüzde 10,68 artış göstermişti.

İstanbul'da konut fiyat artış hızı son 5 aydır enflasyonun altında seyrediyor.

İstanbul'da konut fiyat artış hızı 2015 yılı Mayıs ayında yüzde 29,0 ile zirve yapmıştı. Fiyatlar 2014 yılı Nisan ayı ile 2016 yılı Şubat ayı arasında 23 ay yüzde 20 seviyesinin üzerinde kalmıştı.

Konut Fiyat Endeksi aylık yüzde 0,77, yıllık yüzde 11,31 artışla 244,54 olarak gerçekleşti. Yeni Konutlar Fiyat Endeksi 231,68 olarak gerçekleşirken endekste aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 11,01 artış gözlendi. Yeni olmayan Konutlar Fiyat Endeksi İse geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,32, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,99 arttı ve 240,63 oldu.


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