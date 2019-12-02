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Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

02.12.2019 - 11:32
Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Kasım'da ihracat 16.21 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kasım'da ihracat ilk 11 ayda yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı. Kasım'da ithalat yüzde 11,44 artışla 18,17 milyar dolar oldu. 

GTS'ye göre dış ticaret açığı Kasım'da 1,95 milyar dolar olurken ihracatın ithalatı karşılama oranı Kasım'da yüzde 89,25 olarak gerçekleşti.

ÖTS'ye göre dış ticaret açığı Kasım'da 2,15 milyar dolar, ithalat Kasım'da yıllık %9,15 artışla 17,64 milyar dolar oldu.

ÖTS'ye göre ihracatın ithalatı karşılama oranı kasım'da yüzde 87,83 oldu.


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