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Bakan Albayrak'tan büyüme değerlendirmesi

02.12.2019 - 11:55 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak'tan büyüme değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti.

Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz.

4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. %5’lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız." dedi.

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