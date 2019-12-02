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İmalat PMI 49,5'e yükseldi

02.12.2019 - 11:28
İmalat PMI 49,5'e yükseldi | Ekonomi Haberleri

İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi, kasımda 49,5'e yükseldi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketlerinin Kasım 2019 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ekim ayında 49 olarak ölçülen İSO Türkiye imalat PMI kasımda 49,5'e yükseldi. Böylece eşik değer 50'ye yaklaşan endeks, sektörün faaliyet koşullarında sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti. İmalat sanayi üretimi, kasımda çok hafif artış gösterdi. Böylece üretimde Nisan 2018'den beri ilk kez artış gerçekleşti.

GİRDİ MALİYETLERİ ENFLASYONU KASIMDA SON 58 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Müşteri talebinde kırılganlıkların sürmesine bağlı olarak yeni siparişler yavaşlamaya devam etti. Ancak bu yavaşlama, ekime göre hız kesti ve çok ılımlı düzeyde gerçekleşti.

Benzer bir durum yeni ihracat siparişleri için de söz konusu oldu. Birikmiş işler kasımda azalma eğilimini sürdürdü. Bunun yanı sıra önceki 2 ay üst üste yaşanan istihdam artışının ardından firmalar kasımda iş gücü sayılarını azalttı.

Girdi maliyetleri enflasyonu kasımda son 58 ayın en düşük seviyesine gerilerken, bazı firmalar ham madde maliyetlerinde düşüş olduğunu belirtti. Para birimindeki zayıflığın sonucu olarak bazı anket katılımcıları, yukarı yönlü fiyat baskısının devam ettiğini kaydetti. Ancak geçen yılın aynı dönemlerine göre bu sorunun daha az gündeme getirildiği görüldü.

Maliyet enflasyonundaki düşüş ve rekabet baskısı, imalatçıların nihai ürün fiyatlarını üst üste üçüncü ay düşürmelerine yol açtı. Fiyatlardaki düşüş, ekime yakın bir hızda gerçekleşti.

Üretim gereksinimlerine paralel olarak satın alma faaliyetleri yatay seyretti ve böylece 19 aylık düşüş trendi sona erdi.

İSO İSTANBUL İMALAT PMI, KASIMDA 54,2'YE YÜKSELDİ

Ekimde 53,6 olarak ölçülen manşet PMI endeksi, kasımda 54,2'ye yükselerek faaliyet koşullarında güçlü iyileşme yaşandığına işaret etti. Böylece sektör, üst üste üçüncü ay güçlendi ve kasımdaki iyileşme Şubat 2018'den beri en yüksek hızda gerçekleşti.

Güçlenen ekonomik koşullara bağlı olarak yeni siparişlerdeki büyüme son 21 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Yeni ihracat siparişleri de artış gösterdi ancak bu artış toplam yeni siparişlere göre sınırlı kaldı.

Yeni siparişlerdeki artış ve piyasa koşullarındaki genel iyileşme, İstanbul imalatçılarının üretimine belirgin bir artış olarak yansıdı. Üretim hacmindeki genişleme üst üste ikinci ay hızlandı ve Şubat 2018'den beri en yüksek oranda kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, "Son PMI anketinde öne çıkan en kritik bulgu, üretimin 1,5 yılı aşkın aranın ardından ilk kez büyüme bölgesine geçmiş olmasıydı. Ilımlı düzeyde olmakla birlikte üretimdeki büyüme, firmaların piyasa koşullarının yükselen eğilimde olduğuna yönelik güveninin iyileştiğini gösterdi. PMI endeksi ve sanayi üretim verileri arasındaki ilişkiye dayanarak kasım ayı sanayi üretimi verilerinin yıllık bazda büyümeye işaret edeceğini öngörebiliriz." ifadelerini kullandı.


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