Kapasite kullanım oranı azaldı

Kapasite kullanım oranı mart ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azaldı.

Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Anketi sonuçlarını açıkladı. Merkez Bankası'nın konuya ilişkin bülteni şöyle:

"2017 yılı Mart ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

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2017 yılı Mart ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıklı tüketim malları, yatırım malları ve ara mallarında artış görülürken, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında azalış gözlenmektedir. "