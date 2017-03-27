Reel kesim güven endeksi arttı

Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi, Mart ayında 108,1 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın Reel Kesim Güven Endeksi'ne (MBRKGE) ilişkin açıklaması şöyle:

2017 yılı Mart ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2115 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

2017 yılı Mart ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve mamul mal stoku miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 106,7 puan seviyesinde gerçekleşmiştir.