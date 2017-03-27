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Mart ayında açlık sınırı yükseldi

27.03.2017 - 12:57 | Son Güncelleme : 27.03.2017 - 14:23

Dört kişilik ailenin açlık sınırının 1,481 lira oldu. Geçen yıl mart ayında açlık sınırı 1,400 liraydı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1.44 düştüğünü; dört kişilik ailenin açlık sınırının 1,481 lira, yoksulluk sınırının ise 4,823 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl Mart ayında açlık sınırı 1,400 lira, yoksulluk sınırı 4,561 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,502 lira, yoksulluk sınırı 4,894 lira idi.

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Açıklamada havaların ısınması ile birlikte özellikle yaş sebze-meyve fiyatlarında düşüş görüldüğüne dikkat çekildi. Bültende ortalama sebze-meyve fiyatlarının Şubat ayındaki 4.59 TL'den 4.37 TL'ye gerilediğine dikkat çekildi.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.


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